【全程影音】數位防疫工具當機頻傳！ 國民黨批：科技是解決問題不是增添亂象

基隆1名2歲男童染疫病亡，並傳出花費4小時找兒童專責病床，引起延誤就醫的疑慮，而指揮中心竟稱北部醫院的兒童專責病床都還有兩位數以上，國民黨副秘書長王育敏表示痛心並質疑，為什麼基隆男童花費了4個小時找床位，得到的回覆卻都是病床已滿，這中間的資訊落差在哪裡，指揮中心應立刻檢討解決亂象。

國民黨今日召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機，民眾醫護傷腦筋」記者會，由王育敏、國民黨文傳會副主委張斯綱、林家興出席，中原大學資管系教授劉士豪也預錄影片，呼籲政府提供資源投在資訊基礎建設之上，用以改善資訊系統頻頻當機問題。

王育敏表示，疫情指揮中心說在北部各大醫院都有2位數以上空床，但孩子需要病床時，連續四間醫院都說滿床？資訊落差在哪？指揮中心責無旁貸，應立刻檢討兒童重症轉診流程的問題所在，若是兒童重症病房嚴重不足，指揮中心就應設法補充兒童重症病房醫療量能，包括有專家建議設立兒童專責醫院等。

她指出，基隆衛生局詢問轉院花了4個多小時，指揮中心說可以透過緊急醫療應變中心聯繫，應說明若透過緊急醫療應變中心聯繫，可以節省多少行政時間？也有專家建議可採用指定醫院輪流值日的概念，指揮中心都應納入綜合評估考量。

劉士豪以預錄影片方式指出，他自身確診後親身體驗目前的數位防疫系統，有的系統難用到令人髮指，而政府實際投入在整體資訊化的預算逐年降低，已經足足停滯了20年以上，若資訊化繼續停滯，不願意投資在重要基礎建設上，下一次疫情來時一樣會癱瘓。

文傳會副主委張斯綱認為，目前的法傳系統(確診者)和Trace系統(接觸者) 兩資訊系統有許多問題，包括系統當機冗長、居隔書發不出去，導致民眾沒辦法請假衍生諸多民怨，第一線工作人員非常辛勞，但系統又當機，甚至要恢復到用手鍵入，這些第一線醫護的抱怨，高高在上的指揮中心、資訊大臣唐鳳瞭解嗎？

文傳會副主委林家興強調，台灣社交距離App三大問題，首先是全台使用人數未達50％以上，無法準確偵測；其次，下載後要開啟藍牙功能，否則白搭；第三、確診者要能上傳資料、顯示過去足跡，才可能做比對，呼籲政府不要整天宣傳有很厲害的數位大臣，但是基層防疫數位化工作卻紕漏不斷。

國民黨提出三點改進主張，包括童重症應即時救治，立刻改善轉院流程；專人優化資訊系統，減輕基層負擔消除塞車亂象；改進數位落差，參考新加坡Trace Together聰明防疫，政府應看到目前的數位防疫亂象，積極改進數位落差。