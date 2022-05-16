本土疫情爆發，確診人數不斷增加，指揮中心15日表示，只要65歲以上快篩陽性經醫師評估即可處方給藥，待中央與地方共同研擬配套措施後將另行公布實施。此做法引發外界爭論，中華人權協會今（16日）以「請陳時中與疾管署不要轉移『備藥不足』、『給藥太慢』的焦點」為題發布新聞稿，請指揮官請陳時中不要拖延、立即實施：「全民快篩陽，經醫師確認後，立即給藥」。

中華人權協會以美國為例說明，美國各州執行3至5日提供確診者Paxlovid 情況或有差異。但美國給藥方式就是簡化、快速、便捷，且不用再經繁瑣的PCR程序。而美國開立Paxlovid 處方，只要專科護理師、醫師助理就可以協助，台灣醫療院所比美國普及，有基層醫師可以把關，比美國有更好的條件可以「快速給藥」，過去政府為何一拖再拖，直到近期死亡率攀登全球首位，才緩慢地鬆綁，而且仍舊有年齡限制，不是人人適用！

該協會更指出，台灣不僅快篩、西藥(抗病毒藥物)備貨不足，供給太慢，就連本土藥物「台灣清冠一號」都能全台大缺貨，也真是讓民眾開了眼界！因此做出以下六點呼籲：

1、各級醫療院所都必須配足Paxlovid，隨時有貨！

2、台灣各級醫療院所普及密度遠勝美國，可由各級院所醫師把關交互作用後給藥。

3、適用對象應鬆綁，只要非仿單禁用類型，一律可用！

4、民眾不需要再經過 PCR 漫長等待，快篩陽性後，由醫師判讀確診，即可給藥，以把握黃金治療期。當前政府的任務，就是備好藥，讓民眾回歸正常生活，只要快篩陽性，在醫師把關下，3天內就給藥。目前陳時中與蔡政府準備不周的缺失，日月可鑑，面對民間的監督與質疑，如果還找理由拗到天下大亂，那人民還需要這樣防疫牛步的政府嗎？藥物少、給藥慢，就誠實向民眾坦承道歉，並具體指出何時能夠到位，但現況是越來越多市民因延誤用藥而枉死，政府都沒有一絲愧疚嗎？

5、近期台灣新冠死亡率攀登世界第一，政府若不師法其他先進國家做為，而只是拼命鑽牛角尖找藉口不做，導致無辜民眾死亡，有多少家庭破碎？政治不該凌駕人權之上考量！

6、請陳時中不要閃避問題，短期3到5天的抗病毒藥物，有各級醫療院所的醫師可以把關用藥安全，風險已能大幅降低，而對照因加作PCR而延誤給藥的後果，很可能就是「死亡」，交互作用的藉口就顯得微不足道了，這正是歐美權衡利弊後，採取以快篩陽就給藥的決策關鍵，人命關天，請陳時中不要拖延、立即實施：「全民快篩陽，經醫師確認後，立即給藥」！