沙鹿深波圖書館空間改造與設備更新工程，16日上午舉行開工祈福典禮。(台中市政府提供)

沙鹿深波圖書館是國內數一數二「電影主題」特色圖書館，30多年來是海線在地學子成長過程的珍貴回憶。為提供市民更寬敞優質的閱讀空間和服務設施，市府編列 3223萬元預算進行空間改造與設備更新工程，16日舉行開工祈福典禮；明年2月完工後，持續提升海線地區閱讀服務及藝文氣息。

文化界人士說，沙鹿鎮立圖書館設在沙鹿鎮公所辦公廳舍四樓，藏書有1萬2922冊，因出入不便，時任鎮長陳明地希結合民間力量興建一座較大型圖書館，呼應當時「鄉鄉有圖書館」的政策，與在地「味丹公司」合作，由鎮公所提供土地，味丹企業投入建築資金。

深波圖書館於1988年由味丹企業動工興建，翌年底竣工交由鎮公所經營，並於1990年2月20日正式開館啟用；為表彰企業回饋鄉里的赤忱，以味丹企業創辦人楊深波之名，將圖書館命名為「沙鹿鎮立深波圖書館」，提供沙鹿莘莘學子一處讀書借書的地方。

2003年深波分館率全國風氣之先，辦理由英國引進的「Bookstart」嬰幼兒閱讀推廣運動，翌年更推動親子共讀讀書會，讓閱讀陪伴親子成長外，該分館是國內數一數二的「電影主題」特色圖書館，典藏包含電影圖書等數千種電影特藏，並擁有完整電影放映設備，是深具電影特色氛圍的公共圖書館。

文化局長陳佳君說，沙鹿深波圖書館因部分設施老舊，空間擁擠不敷使用，這次圖書館整修工程項目，包括建築物增建及耐震補強、全館廁所更新；改造後將擴建近50坪，同時汰換老舊書櫃、桌椅，增加RFID系統設備、手機APP借書等智慧化服務，提供更寬敞明亮、安全舒適的閱讀空間。