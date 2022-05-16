國民黨立法院黨團16日召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會，副書記長謝衣鳯（右起）、總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐出席。（劉宗龍攝）

【全程影音】8400億防疫預算花去哪裡？ 國民黨團怒批：0元部署 都是口號

國民黨立院黨團副書記長謝衣鳳今指出，指揮中心日前說台灣抗病毒藥物儲備82萬劑，名列世界前茅，但目前發給確診者口服藥情形，僅佔確診者1％，更是儲存量的0.8％，「是要放到快過期？」

謝指出，指揮中心5月3日所公布各國抗病毒藥物儲備情況，台灣有825000劑，包括輝瑞和默沙東，但是在5月14日指揮中心公布的抗病毒藥物每日領用數字，5月份確診人數為635588人，醫師發給口服抗病毒藥物僅有6607盒，僅是確診的1％，更是儲存量的0.8％，中央疫情指揮中心為什麼不給確診藥物？難道是要等到藥品快過期，才發給確診者使用嗎？

謝衣鳯指出，根據美國輝瑞藥廠在申請EUA時的說明顯示，抗病毒藥物可以降低確診者住院風險達89％，但是得在確診發病3日內使用，才能降低此風險，換句話說，使用藥物可以減緩北北基桃量能不足的問題，中央疫情指揮中心為什麼不做？尤其是，抗病毒口服藥物僅限於12歲以上使用，嬰幼兒醫療量能和重症病房真的足夠嗎？

國民黨團曾銘宗指出，在8400億紓困特別預算中，衛福部真正用在防治的部分有1466億元，用得最完整的、效率最高的是疫苗開發臨床試驗項目，全部用光，但是這到底是補助了誰？是不是也補高端？

曾銘宗表示，近日發生基隆2歲兒童染疫轉診非常困難，最後轉診到北榮後，延誤治療死亡案例，國民黨團要求衛福部立即檢討轉診制度程序，不要再發生延誤治療而死亡的悲劇。

國民黨團書記長萬美玲要求教育部必須按照學校學生數備足至少每位學生都有一劑快篩試劑，最好是2劑，每三個月或一學期盤點一次，不足時迅速補齊，多餘的再退也不遲，莫讓學校行政人員再疲於奔命了。

副書記長鄭正鈐指出，在教育現場快篩試劑如此缺乏，過去停課前和復課前都會發一劑快篩試劑，現在僅在復課前發一劑，教育部目前僅從衛福部爭取到150萬劑快篩試劑，所謂的超前部署是這樣嗎？