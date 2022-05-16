大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前警告，智慧型手機出貨量將驟減2億支，引發市場震撼，沒想到分析師郭明錤也持類似看法，他認為，中芯的預測除了大陸品牌的手機外，還包括蘋果跟三星，且如果通膨數據無法下降，這一波訂單縮減潮恐怕只是開始，未來影響範圍不限於智慧手機。

中芯國際執行長趙海軍針對消費性電子需求下滑發表看法，「許多智慧型手機、個人電腦和家電廠商在俄羅斯和烏克蘭都有業務，來自俄烏市場的收入現在已經消失了，加上大陸爆發新冠疫情，在當地的市場銷售也下降。」

趙海軍也提到，中芯目前還看不到這些領域的下跌趨勢結束，預估今年至少有2億支智慧手機的銷量消失，其中大部分來自中國手機製造商。中芯罕見對消費性電子後市提出警告，引發市場熱議。

知名分析師郭明錤認同中芯的看法，並提到，「中芯的說法與我先前曾說，大陸主要Android品牌手機將減少1.7億的說法相同，只是中芯的數字還加上蘋果與三星的出貨量。」

不僅如此，郭明錤也警告，如果通膨未能獲得改善，這一波訂單減少可能只是開始，且影響範圍不限於智慧型手機，「就像中芯所說，目前還看不到下跌趨勢結束。」