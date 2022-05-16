富采投控(3714)受大陸封城影響，但營收後起直追，今年第二季營收將與第一季的85.46億元持平，不過消費性產品需求降溫，故第二季毛利率估將低於第一季水準。而在晶成半導體最快第四季有機會見到單季損平，富采也調升今年資本支出調高到80億元，法人投資建議買進，目標價給予88.3元，隱含報酬率49.4%。富采周一股價紅盤、拚穩月線。

由於四、五月受大陸多處城市封城影響，富采四月營收雖未受到影響，但五月營收有受到影響，六月會補上，法人預估，今年第二季營收將與第一季的85.46億元持平，mini LED出貨狀況正常，植物照明、高階紅光LED的感測元件需求持續成長，消費性產品需求降溫，但因稼動率較低，故第二季毛利率估將低於第一季水準。法人預估，第二季合併營收86.77億元，季增1.5%、年減7.3%，毛利率21.4%，營益率5.7%，單季稅後EPS 0.77元。

晶成半導體鎖定「光電元件(VCSEL感測雷射、通訊雷射)、Micro LED」及「微電子應用領域(GaN應用在功率元件、通訊的P/A、濾波器BAW Filter)」兩大應用市場。今年第一季光電類與微電子各占營收的50%，由於第一季晶成半導體虧損2.15億元，第二季持續因良率改善，虧損金額變少，第二季將把晶成半導體的營收金額單獨列示，待2022下半年BAW Filter濾波元件開始出貨後，第四季有機會單季轉盈，全年虧損縮小。

富采投控因看到終端市場需求強勁，及晶成半導體客戶的訂單把握。今年將公司的資本支出調高到80億元，較2021年的資本支出增加7成，其中mini LED擴產約15億元，高階四元(紅外線)LED投入20億元，micro LED投入15億元，晶成半導體投入10億元，而在R&D與廠區建置費用也投入20億元。

mini LED、紅外光LED、植物照明仍是今年需求較佳的項目，晶成半導體若最快能在今年第四季轉虧為盈，明後年獲利的爆發力將不容小覷。法人預估，2022全年合併營收416.18億元，年增14.3%，全年稅後EPS 5.96元，今年底每股淨值80.28元，目前P/E約9.9倍，P/B 0.74倍，且目前股價含息2元，現金殖利率3.38%。由於過去晶電在當年度獲利時，股價都可交易在1.25倍P/B之上，故本次投資建議買進，目標價給予88.3元，隱含報酬率49.4%。