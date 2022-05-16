民進黨地方首長候選人提名引發派系爭鬥，被徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌今天否認自己曾說過表態參選台北市長的林佳龍是「一人卡三都」，並強調在獲徵召後，也立即得到林佳龍的支持，相信民進黨各派系在台中市會團結支持他參選。

民進黨日前確定徵召蔡其昌參選台中市長，不過之前民進黨立委何欣純積極表態參選台中市長，獲得新潮流和正國會的共同支持，加上正國會龍頭林佳龍表態不選台中市長改競逐台北市長，黨內有人放話質疑林佳龍的作法是「一人卡三都」，放話人外傳是蔡其昌，讓蔡其昌能否獲正國會支持備受關注。

蔡其昌今天接受震傳媒《新聞不芹菜》節目專訪，主持人黃光芹詢問當初為何不明確表態參選意願？蔡其昌強調，他有說過如果獲得徵召，他願意承擔，只是沒有像何欣純一樣開記者會，把形式拉高，因為這會造成選對會事後整合的困擾。

他說，他非常尊重林佳龍，如果林佳龍願意參選台中市，他會很支持，雖然林佳龍之前就告訴他不會選台中市，但林的支持者仍希望大家讓勸林佳龍出來選，所以他沒有積極的表態，擔心會讓黨主席有困擾。他也不曾說過「林佳龍一人卡三都」的話，「這不是我說的，是媒體寫的」。

蔡其昌表示，林佳龍在他獲徵召後就與他見面表明支持，相信他當初如果也像何欣純一樣開記者會表態參選，正國會議員也會來支持他，因為站在正國會的角度，既然林佳龍已不參選台中市，任何一個人的記者會他們都會去，因為這最符合正國會的利益。