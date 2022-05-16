立法院副院長蔡其昌與台中市民進黨籍多名議員檢討74號環線交通，假日流量大增、或因號誌、交通事故或設施不足，造成快官交流道、霧峰交流道與國道3號銜接路段壅塞。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌今日邀集交通部以及市府相關單位前來解決，解決市民在「行」方面所遇到困擾。（盧金足攝）

蔡其昌大「車」拚 體檢交通動脈74線壅塞問題

民進黨提名台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌16日體檢74號環線交通，假日流量大增、或因號誌、交通事故或設施不足，造成快官交流道、霧峰交流道與國道3號銜接路段壅塞。市府交通局表示，台74易壅塞匝道周邊道路，導入智慧化動態號誌系統，持續與交通部公路總局研商改善策略，共同解決問題。

蔡其昌表示，台74線是市民使用率非常高的快速道路，許多交通節點出現壅塞，請交通部以及市府相關單位前來解決，解決市民在行」方面所遇到困擾。

「台74線銜接國道3號的快官交流道部分，無論平日、假日時常塞車」，蔡其昌說，中央將台74線匯入國道3號的主線跟支線進行調整，將進入台中的變成主線，到彰化的變成支線，並將號誌管制的部分變得更加智慧。

在快官交流道部分，希望在北向及南向的道路匝道或者路肩進行適度拓寬，讓北上可以走原先路肩的部分，減少南下塞車，最重要的是台74線銜接霧峰的部分，該路段時常塞車，讓市民苦不堪言，經多次會勘爭取增加匝道，包含草湖、十九甲匝道以及六順橋匝道，紓解道路回堵情形。

蔡其昌強調，部分路段已開始進行作業，其他如十九甲匝道闢建，中央經費已經準備好，等待市府取得土地，隨時追縱案件進度，如果一切順利，預計明年8月可順利動工，希望交通部以及市府單位落實，盡速動工。

蔡其昌今日出邀集主管機關交通部路政司副司長蔡書彬、交通部高速公路局中區分局長熊德維、交通部公路總局二工處處長劉世桐至霧峰系統會勘把脈。

立委何欣純、林靜儀、莊競程服務團隊，台中市議員張玉嬿、李天生、林德宇、市議員參選人張芬郁等人到場提出改善建議，認為多處匝道路段容易塞車回堵，希望市府盡快提出可行性評估報告，經費部分中央民代會來協助爭取。減少壅塞多時的老問題。

對台中市交通使用度超高的台74線，市府交通局長葉昭甫指出，為改善交通壅塞問題，市府近年積極向中央申請補助，陸續於國1大雅、台中、南屯交流道周邊路網及中清路、台灣大道與五權西路等重要幹道建置智慧化動態號誌系統，至今已有45處路口導入，可依各方向車流量多寡分配適當綠燈秒數，減少車輛行駛時間與停等紅燈次數。

交通局以中清路為例，用路人自中清路進化北路口經中清路上大雅交流道最多可減少7分鐘車程及減少停等紅燈次數1至2次，車流續進效率明顯提升。針對台74易壅塞匝道周邊道路，市府除導入智慧化動態號誌系統，將持續與交通部公路總局研商改善策略。