知名百貨「微風廣場」董娘孫芸芸，這些年來以美貌與時尚品味聞名，有著「台灣第一名媛」美稱，婚後育有一雙子女的她，直到孩子成年前，幾乎不曾曝光過子女的樣貌，剛迎接44歲生日的孫芸芸，在昨天(5/15)分享跟一雙兒女的同框照，首度曝光了帥氣兒子Zender的正臉模樣，帥到不行。

作為微風董娘的孫芸芸，經常為了自家百貨及品牌現身站台，加上很受到大眾喜愛，也常拍代言廣告，但除了她自己外，她對家人是相當低調且保護，事實上孫芸芸21歲就跟三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢結婚，婚後給老公添了個「好」字，夫妻倆對子女有共識，就是在孩子成年前，不曝光他們的樣子，長女廖思惟是到了滿20歲時，才被媽媽帶著亮相，出席微風集團尾牙。

孫芸芸首度曝光帥兒子Zender的正臉近照。(取材自aimeeyunyunsun IG)

剛迎接44歲生日的孫芸芸，當天收到了女兒在社群貼出的母女照，祝媽媽生日快樂，她心情大好，隔天在自己的IG貼出擁著一雙兒女的照片，首度曝光了兒子Zender的正臉近照，一家人應該是為了慶祝她生日，一起去海邊玩耍，孫芸芸寫下：「最棒的禮物」，看來生日有孩子們陪伴，格外開心。

繼姐姐廖思惟之後，孫芸芸第一次曝光兒子Zender的模樣，只見穿著薄針織衫的Zender身材高大，鼻子跟媽媽一樣高挺，小臉配上精緻五官，也繼承了爸媽的好基因，被盛讚根本是天菜級，「基因強大」、「一家都是高顏值」、「又帥又美的姊弟」、「不可能都這麼美這麼帥吧」。