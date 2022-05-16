針對疫情不斷攀升，立法院法制局建議，高中以下停課到月底或學期末，台北市長柯文哲也說要與新北市討論，對此，新北市長侯友宜今（16）日回應，新北市在校園防疫上，有既定的策略，就是以高低風險區分，然後由校長當防疫指揮官，結合所有的學校團隊還有衛生醫療一起並肩作戰。

侯友宜進一步說明，校園的防疫裡面包含這裡面分線上上課、實體上課、分流上課，另外在家長沒有辦法提供基本照顧時，也由學校負起照顧的責任，所以在校園的防疫上，學校基本上是扛起全部的責任，。至於高峰期，市府也會跟家長、學校進行充分溝通，面對疫情的改變作轉換，全力去保護學生的健康和校園的安全。

除了學校的防疫之外，侯友宜也針對新北市篩檢站的情況做說明，他表示目前新北市新增三重、汐止2個篩檢站，總共可以提供1000個篩檢量能，目前新北市合計共有36處篩檢站，每天可以達到2萬多個篩檢量，但侯友宜也說，新增的篩檢站提供的檢驗量並不是解決問題的方法，重要的還是要趕快把快篩陽視同確診擴大範圍，把行政流程簡化，把時間省下來，讓醫療量能去做好中重症的守護。

而今天開打第4劑疫苗，侯友宜說，因為符合資格需要第3劑滿5個月，所以今天的總施打量大約只有將近3千人，這當中最重要是進入長照機構施打，但大部分的長照機構都要從6月起才符合資格，所以只要符合資格，市府都會派衛生醫療團隊替長者服務，減少外出的風險，至於今天只要符合資格的人，市府都會全協助，讓第四劑的追加劑可以達到一定的比例。