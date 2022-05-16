蔣欣劇中角色是個重視成績的虎媽。（中天娛樂台提供）

蔣欣劇中為了兒子成績下滑跑到學校質疑考卷有問題。（中天娛樂台提供）

蔣欣飾演的虎媽把兒子逼到出現幻覺。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台17日將推出《小捨得》，以《後宮甄嬛傳》「華妃」走紅的演技派女星蔣欣，飾演強勢苛刻的｢虎媽｣田雨嵐，和宋佳飾演的南儷是異父異母的姊妹，劇中蔣欣是｢成績至上｣的媽媽，靠著孩子的成績來滿足自己的虛榮心，和宋佳以「快樂至上」的教育原則完全相反，所以兩人時常會攀比較勁，第一集在家庭聚會上就互撕對方，蔣欣坐上餐桌就開始滔滔不絕炫耀兒子成績，看到宋佳的女兒在外公南建龍(張國立飾)面前表演唱歌，為了爭寵她也立馬叫兒子背出圓周率小數點後1000位給眾人聽，這橋段讓不少網友感同身受「我在蔣欣身上看到我媽媽的身影」，讚許蔣欣把媽媽的角色詮釋得活靈活現。

戲外蔣欣並未生兒育女，所以一開始接到這部戲時，讓她感到驚訝，也擔心自己無法詮釋好角色讓觀眾不買帳，「因為畢竟我不是媽媽，沒有做母親的經驗。」後來她為了演好角色不斷地給自己心理建設，私底下還約飾演她兒子的小童星出來吃飯、郊遊，培養感情，更透過朋友去加入一些家長群組，了解現實生活中媽媽對於孩子教育的想法，「就是加入一些家長群去看裡面一些媽媽的態度、方式，會借鑑一些經驗。」她在群組中真的看到有媽媽很瘋狂，會計較一些雞毛蒜皮的事，跟她劇中角色田雨嵐很像，對於孩子的成績非常執著，透過這些真實觀摩讓她更好詮釋角色。

蔣欣在《小捨得》因內心自卑，就把期望放在兒子身上，劇中很多地方都體現出對她兒子成績的執著，像是孩子成績一下滑就立刻找老師討論，更認為是考卷有問題，或者不讓兒子吃太多水果，因為糖分高會發胖影響智力，種種高壓式教育讓人喘不過氣，她更說出父母情緒勒索慣用金句「我是為你好」來安撫兒子，最終把兒子逼瘋出現幻覺。

這次在《小捨得》田雨嵐跟《甄嬛傳》的華妃，都是有爭議的人設，當被問到是否會擔心觀眾太入戲而被罵時，她毫不擔心：「我不怕招罵，我從來沒有擔心過因為角色而招罵，我更希望有很多人可以從這個角色身上學到教訓。」《小捨得》明(17)日起每周一至周五晚間10-12點在中天娛樂台播出。