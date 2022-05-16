美股盤前期指又跌了，台股望16000點興嘆！

氣弱的台股指數還是得看美股的臉色，雖然今天台股早盤受到上周五美國股市大反彈收高激勵跳空開高，盤中指數更在台積電(2330)站上520元及股王矽力-KY(6415)強攻漲停板帶動下一度站上16000點，不過，美股盤前期指走弱，且上週進場搶反彈的短線客也趁著台股開高上演隔日沖戲碼，大倒股票獲利了結，潑了期待台股指數能夠持續反彈多頭一桶冷水，台股指數在中場過後開始轉弱，甚至一度回探15847.46點，所幸部分資金轉點火小型股，大將(1453)、大統新創(1470)、連宇(2482)、晶彩科(3535)、盛弘(8403)、新天地(8940)、全球傳動(4540)等以漲停板作收，減緩了賣壓的衝擊，終場加權股價指數約15901.04點，上漲68.5點，成交量約2389.66億元；OTC指數為192.81點，上漲0.53點，成交量596.34億元。

今天上市各類股以電纜類股表現較佳，上漲2.48%，其次是化工類股及半導體類股，分別上漲1.64%及1.33%，表現較差者為造紙類股、運輸類股及金融類股，其中造紙類股下跌2.91%，運輸類股下跌2.44%，金融類股下跌0.6%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲3.57%，表現最差為航運類股、下跌2.26%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股大反彈收高帶動下，指數跳空大漲開出，一度站上16000點關卡，不過隨後賣壓出籠，終場上漲68.5點，以15901.04點作收，勉強站上15900點；雖然上周五台股反彈大漲215點，且今天受美股帶動持續反彈收高，但觀察目前各其均線呈現空頭排列，技面面偏弱，且上周五上漲但成交量並未明顯放大，顯示追價買盤意願不足，惟上周融資減碼逾90億元，加上台股指數距月線負乖離>5%，有望醞釀跌深反彈，預估近期指數於15500點～16200點築底。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，上周美股觸底反彈，那斯達克及費城半導體指數皆有明顯漲勢，將有利資金回流台股電子股，不過，目前盤面技術面轉弱，加上仍有美國通膨及貨幣緊縮政策變動，以及中國封城造成供應鏈斷鏈等不確定性，將持續影響市場資金動向及產業基本面表現，預估在美國聯準會加速升息、縮表態度未改變前，上半年大盤將以區間震盪整理表現為主，待下半年波動度減低再積極布局，目前建議維持均衡持股，跌深可留意高殖利率題材、半導體、IC設計、資料中心、電動車等相關概念股。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄烏戰爭歹戲拖棚、FED超級鷹派、疫情再起、中國升高封管致使科技產品需求下滑等，衝擊加權指數持續破底；但就短線而言，目前台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後台股本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年債殖利率衝高後降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等有利因素，短線台股有機會反彈，不過，反彈後，在眾多利空變數持續發酵下，第二季台股指數仍將反覆測底，建議採區間來回操作。

沈建宏指出，就經濟情勢分析，在疫情方面，雖然再度上升，但這次疫苗有解藥，並已有多國相繼宣布不再進行管制，經濟解封是必然趨勢，有利下半年景氣的回溫；在市場情緒方面，VIX指數回落，市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，目前已接近最壞情況；在企業營運表現方面，由於中國堅持清零，即使官方調整產業管控措施(例如白名單)，以及官方介入解決運輸問題，但預估全面復工最快也要5月中下旬以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。在類股操作上，金融及傳產高股息(如貨櫃)，以及經濟解封(如航空、航太、零售等)將是短線避風港；科技股修正過後，仍看好伺服器、高速傳輸、電動車、半導體等族群。