鑽全、巨庭及錩泰電動工具三雄，拜新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益挹注，第一季獲利報喜，分別創同期新高或次高。鑽全第一季EPS從去年同期1.06元增加至1.49元；巨庭第一季EPS由去年同期0.17元翻倍增至1.50元；錩泰第一季EPS從去年同期1.03元倍增至2.20元。

錩泰圓鋸機及桌上工具機等電動工具主力產品，外銷以美國市場為主，第一季合併營收攀升至15.86億元、營業利益0.97億元、匯兌收益近1億元，稅前淨利2.03億元、本期淨利1.73億元，淨利歸屬母公司業主1.73億元，EPS攀升至2.20元，營收及獲利雙雙改寫同期新高。錩泰表示，錩泰目前在手訂單能見度1個多月。

巨庭圓鋸機及自動鉋木機等產品，銷往美國市場為大宗，第一季合併營收8.18億元、營業毛利0.87億元、營業利益0.57億元，認列匯兌收益0.70億元挹注，稅前淨利1.23億元、本期淨利0.98億元、EPS攀升至1.50元，改寫同期新高。

巨庭表示，巨庭目前在手訂單能見度看到第三、四季。

鑽全生產氣動釘槍、車用工具及自行車鋁鎂前叉壓鑄零件等產品，去年氣動釘槍訂單因美國房地產及修繕市場景氣熱絡而爆滿，去年第四季接單遞延至今年第一季出貨。第一季合併營收11.74億元、營業毛利3.05億元、營業利益2.05億元、匯兌收益5千多萬元挹注，稅前淨利2.58億元、本期淨利2.07億元，EPS回升至1.49元，創同期次高。