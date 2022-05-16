疫情持續延燒，桃園市龜山區市議員牛煦庭今在臉書發文表示自己確診，成為市議會中第10名確診的議員。他說，自己身體狀況穩定，但明天表定的總質詢會延後，而服務處這周也全改為遠距辦公，請民眾見諒。
牛煦庭說，上周四快篩陰，到了周末中午覺得身體不適，提早用了議會公發亞培快篩呈現2條線、在家休養；周日上午換羅氏快篩還是2條線，乖乖去排隊PCR，今天上午收到通知確診。
牛煦庭指出，他到長庚排PCR，速度算快1個多小時就搞定，但和他同天快篩陽性的球隊隊友跑巨蛋採檢站，排隊人龍環繞體育場等了3個多小時，足見疫情嚴重、人力吃緊。他認為PCR站點增設怕是不能解決醫檢人手不足的問題，快篩陽性判定確診，以症狀分流來處理，才是治本之道。
牛煦庭表示，他的症狀輕微，經周末2天休養後，現在鼻水也沒了喉嚨也消腫了，但一旦通報確診，不管症狀都是要隔離7天，只是本來排定明天的總質詢要延後，讓工作節奏稍微亂套。
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