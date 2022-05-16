美國南加州一座長老會教堂15日爆發槍擊，警方表示教友們合力用延長線綑綁槍手才杜絕更大規模的傷亡。

美國南加州一座長老會教堂15日爆發槍擊，據倖存者描述，台裔槍手案發前聲稱來過教會很多次，不過教友們其實對他都沒印象，儘管心有懷疑，但仍歡迎他來參加禮拜。槍手開槍掃射後，多虧多名教友合力用延長線綑綁槍手，讓傷亡降至最低，當地議員透露，多名教友都有軍事背景。

南加州城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日下午1時26分發生槍擊，造成1死5傷，槍手已被捕，當地警方公布受害者及槍手均為亞裔，傷者包括年齡分別為66、92、82、 75歲的4名男性，以及1名86歲女性，兇嫌為60多歲男子，不過我駐洛杉磯辦事處稍早證實，6名受害者及槍手全為台僑。

案發當時，爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）的會眾正在裡頭進行午餐會，《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，爾灣台灣基督長老教會從未有過自己的教堂，自1994年起與不同教會共用空間，2012年開始在日內瓦長老會教堂舉行禮拜服務，周日，台灣教會通常在上午10時起舉行禮拜，日內瓦長老會則在10時30分分開進行禮拜。

當天上午禮拜結束後，台灣教友留下來與72歲的牧師傑瑞．陳（Jerry Chen）進行午餐會，傑瑞．陳過去2年返台服務。

傑瑞．陳說，案發當時午餐會剛結束，他那時在教堂的廚房，接著就聽到2至3聲槍響，他形容歹徒是隨意掃射，他目睹一些教友倒地、或躲到桌子底下，「我知道不對勁了，因此我撥打911。」

傑瑞．陳他說趁槍手暫停掃射、填裝子彈時拿椅子砸對方，其他教友也合力制伏兇嫌。

他說禮拜開始前，槍手聲稱曾來過教會多次，不過其實教友們都沒看過他，儘管心有懷疑，但仍接待、歡迎他參與禮拜活動。

美國南加州一座長老會教堂15日爆發槍擊，受害者全為台灣人。圖為橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）說明案情，後方看板寫著周日禮拜時間為上午10時30分。（圖／路透社）
美國南加州一座長老會教堂15日爆發槍擊，受害者全為台灣人。圖為橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）說明案情，後方看板寫著周日禮拜時間為上午10時30分。（圖／路透社）

案發後，橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）讚賞教友們的英勇舉動，指出他們用延長線將槍手的腳捆綁起來，並且奪走他身上的2把手槍，才杜絕了更大規模的傷亡。對此加州約巴林達（Yorba Linda）台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）表示，許多教友都有軍事背景。

黃瑞雅指出，這起槍擊案中的死者為一名40多歲的男醫師，他並不常來禮拜，當天只是陪同母親來教會。

文章來源：Churchgoers tackled, hogtied gunman after deadly Laguna Woods church shooting
文章來源：Church where shooting took place was home away from home for Taiwanese immigrants

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