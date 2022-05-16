【愛傳媒簡秀枝專欄】大自然，果然是藝術呈現，最生動的舞台。

五月梅雨季節中，山嵐裊繞、雨絲輕飄，位於汐止的「李光裕藝術園區」，花團錦簇，錯落在園區的各式雕塑，有的踢腿飛天，神靈活現，有的閉目冥想，憂天憫地，廣袤無垠的宇宙靜思，盡在其中。

今年4月上旬，雕塑家李光裕（1954-）作品《思惟》捐贈新加坡濱海灣公園，寫下台灣藝術家留星的新紀錄，該園區也在李光裕展覽的實驗之後，從單純的觀光景點園區，躍升為藝術園區，接續引入藝術展演，深化城市美學，成為國際話題。

原來，李光裕受「新加坡濱海灣花園」邀請，在新加坡策展人陳慧君 （Tan Hwee Koon）策劃下，自2020年8月6日到2021年8月31日，以「李光裕的秘密花園 」為題，在新加坡濱海灣花園雲霧林，作了年餘的展覽，深受好評。

在駐新加坡台北代表處及台北工商協會奔走協助下，作品《思惟》正式捐贈濱海灣花園，成為國際藝術家被該花園收藏的第一人。新加坡文化部長唐振輝、我國駐新加坡代表梁國新、台北工商協會楊會長正祺，以及濱海灣花園正副執行長等，於4月9日，共同為作品《思惟》揭牌，熱鬧非凡。

李光裕當時激動地說，如果瀑布沒有《思惟》作品，那只是座巧奪天工的雄偉瀑布，藝術雕塑作品加入，頓時水飛瀾濺，智慧靈氣乍現，生命力無窮，成為大家仰天俯地、靜思長考的勝境。

文化部次長李連權冒著雨絲，親赴汐止，向李光裕表達敬意，也體驗雕塑園區的奧妙。大自然拱托著雕塑作品，加上雨絲飛舞，嵐氣為幕，蓊鬱林園，有著浴後出塵的恬靜幽雅，令人心動不已。台南收藏王榮堂夫婦，采泥藝術總經理林清汶，都是李光裕幕後推手，大夥兒相約作陪，並分享心得。

68歲的李光裕，是高雄人，1972年在國立台灣藝專雕塑科（台藝大）完成學院雕塑訓練後，1978年負笈西班牙聖費南度（SanFernando））皇家藝術學院，以及國立馬德里大學美術學院，研習西方雕塑技法與理論，師承著名雕塑家托雷多(Toledo ，1940-2019），學成歸國後，任教於北藝大、台藝大，直至2006年退休，創作至今。

李連權次長非常關心台灣藝術家的國際交流與發展，在走訪戶外園區之後，他和李光裕促膝長談，吮吸李光裕的創作思維。

李光裕近年閉門創作，除了中西專業技法之外，過了耳順之年後，一直思考著如何把涅槃佛境，帶入作品中，力求作品的視覺效果之外，他期待承載更多古今智慧與生命內涵。

李連權以他推動文化交流的經驗，直陳「論述強化」的重要性，及早覓尋具備藝術史觀、策展經歷，以及外文能力的研究人員，為李光裕作完整研究與學術論述，以作為進軍國際的依據。

同時，他也建議林清汶、王榮堂等幕後啦啦隊，以台灣為出發點，讓李光裕作品與台灣在地風情對話，例如，把李光裕不同主題作品，帶入在地街廓、公私人園區，呈現更多互動。

另外對於地域的連結，李連權認為，留學西班牙的李光裕，可以思考以西班牙，作為另一個國際交流的緣起，值得費心鋪路。

作者為典藏雜誌社社長

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