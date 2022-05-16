台灣最具指標性的新世代建築獎項 —「2022第六屆ADA新銳建築獎」，即日起開始徵件，網路報名至6月24日。兩年舉辦一次的「ADA新銳建築獎」已經10歲了，今年堂堂邁入第六屆，本屆與台灣規模最大且最具代表性的建築展覽單位a＋tec《實構築》季刊合作，總獎金新臺幣100萬元，主辦單位台北市建築世代會也邀請上屆的策展人漆志剛擔任今年的策展顧問，將提出本屆策展論述、評審方向、論壇主題、展覽規劃並執行相關系列活動。

邁入第六屆的「ADA新銳建築獎」，主辦單位台北市建築世代會是由一群建築業第二、三代所組成的，他們觀察出台灣建築業走到現在，已經不是在比建材，而是在比創意，因為建材等級是可以用錢堆砌，但創意則無法被複製，因此，他們希望透過新銳建築獎培育台灣新世代建築師，也期盼能開啟年輕建築師與建商合作的契機。

本屆參賽作品資格，除各類型建築外，也包含臨時性、裝置性與觀念性等建築，作品限定為在2019年3月28日至2022年7月06日間，取得使用執照或竣工證明之實體建築，同時建築作品須座落於台灣(含外島)。