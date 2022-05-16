澎湖最南方的七美島至今仍「零確診」，民眾笑稱有「七美人」護島，讓住民至今免受病毒侵擾。（張茂雄攝）

澎湖縣政府根據統計的627例確診案例分析，其中馬公市398例、湖西鄉52例、白沙鄉32例、西嶼鄉63例、望安鄉1例、七美鄉0例，確診者均屬輕症。其中位於澎湖最南方的七美島至今仍「零確診」，民眾笑稱有「七美人」護島，讓住民至今免受病毒侵擾。

七美位於澎湖群島的最南方，舊稱南嶼、大嶼、南天島，目前戶籍人口有3847人，常住人口只有1千多人，七美距離馬公本島36公里，搭遊艇要60分鐘，每年觀光旺季節會吸引上千人登島旅遊，往來馬公、望安、南方四島有船、飛機，澎湖主要的觀光標誌-雙心石滬，就位在七美島上，是到澎湖必到的景點之一。

澎湖縣政府疫調分析發現，除外縣市籍確診數為77例（佔12％），澎湖籍民眾確診的546例（佔87％），馬公市398例最多，湖西52例、白沙32例、西嶼63例，而離島的望安1例、七美0例。馬公市因為人口密集，且與台灣本島交通往來頻繁，確診人數最多，湖西、白沙、西嶼也因跨海大橋連結，早已形成緊密的生活圈。

由於七美、望安（1例）是離島中的離島，因海洋與交通的距離，正好阻絕了疫情的快速傳播，不過當地民眾也說，基本上七美島今年觀光客並沒有因疫情而減少，每天還是很多遊艇載著客人來玩，七美望安因人口住宅距離比較遠，島民生活步調緩慢，人與人之間的社交距離也沒都會區密切，病毒自然沒那麼容易傳播開了。