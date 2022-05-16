彰化一家醫院李姓男住院醫師，因下藥迷昏女實習醫師，2019遭最高法院依以欺瞞之方法使人施用第三級毒品之罪判囚5年6月定讞，衛福部廢止李的醫師證書，他不服提行政訴訟，最高行政法院判他敗訴確定。

2015年間，李男取得FM2藥品後，在醫院附近的咖啡店購買咖啡二杯，先將FM2摻入其中一杯咖啡後，以教導女實習醫師為由，誘使她一起進入醫院安寧病房之醫師值班室內，向她佯稱欲請其喝咖啡，將下藥的咖啡交予她飲用。

女實習醫師喝下後20到30分鐘，即因藥力發作意識陷於模糊，隨即失去意識，而無法自由離開值班室；檢方起訴後，2019年最高法院將李男判刑5年6月定讞，之後衛福部廢止他的醫師證書，他提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

台北高等行政法院判李男敗訴，他不服提上訴，辯稱他以欺瞞手段，但卻與強暴、脅迫同視而仍處以廢止醫師證書之嚴厲行政處分，違反憲法上之平等原則，請求法官撤銷衛福部的處分，最高行政法院認為原處分無誤，駁回確定。

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