36歲男星李國毅憑藉帥氣外型，經常出演偶像劇男主角，深受年輕少女喜愛，去年(2021)和女友「橘子」(甘煖琳)登記結婚，隨後迎來女兒「威廉妹」降臨，晉升新手奶爸，近期受疫情影響無戲可拍，李國毅只好在家專心帶娃，日前他向大家訴苦凌晨4點還在洗奶瓶，心情卻異常地好對女兒告白：「慢慢長大」。

昨日(15)李國毅在IG分享婚後生活，凌晨4點起床餵飽女兒，接著去洗奶瓶，原本想自拍照片，看著自己狼狽樣心想還是算了，不過相比繁忙拍攝行程，在家裡照顧女兒還是好得多，場景要是在山裡或海裡，在這個時間點也要到，隨後初為人父的他，感性向女兒告白：「慢慢長大別長太快」、「我會陪妳」。

這一張充滿父愛感的奶瓶照，網友都被他感染：「凌晨四點洗奶瓶的爸拔很帥啊」、「這才是最真實的一面不是嗎」、「甜蜜的負擔，也樂在其中」、「這個時期爸媽比較辛苦，好可惜沒能看到狼狽的自拍照」、「爸爸好幸福小橘子也很幸福喔」、「這是最幸福的生活好好享受」、「好爸爸讓媽媽多睡一點」。

另一方面，許多網友也溫馨分享育兒經驗，寫下「半夜餵奶真的累」、「我也正好四點餵奶，三小時後再來一次」、「撐半年就可以一覺到天亮，若比較不好帶撐三年每天都睡不好」、「半夜餵奶真的累」、「還要不停的換尿布嘞」、「想當初我摔破了N隻這個玻璃奶瓶」、「我家小妞是凌晨四點才睡」大家紛紛當起親子照顧專家，盼望小小生命平安長大。