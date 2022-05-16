成為管家的小鐘（左）與鮪魚，對任何事親力親為。（三立提供）

郭靜（左起）成為第一組客人，接受鮪魚、小鐘的款待。（三立提供）

三立都會台《愛玩客》自2011開播，距今已滿11年，將在本月17日改版為《愛玩客歡迎光臨》，由主持9年的小鐘與鮪魚2位主持人化身為代理民宿管家，在各地特色民宿去體驗管家生活，實際了解當地生活後，他們將每周接待一組特別來賓，除了要幫來賓打理好住宿之外，還會帶著來賓去感受當地的風土民情，來趟最不一樣的深度之旅。他們除了民宿的大小事都得要自己來以外，還要勝任不同類型民宿的工作，有的民宿需要洗屋頂、有的地處偏遠，還得要自己克服水電問題，難度真的非常高。

目前，《愛玩客歡迎光臨》已到過台東關山小鎮的興源行民宿，體驗了溫暖又有歷史韻味的小鎮風情，化身為管家的他們接待了第一位客人郭靜，初次當代理管家難免也會出包，鮪魚在第一天就打破民宿的骨董玻璃，還不小心刮傷自己的腿，耍小聰明的小鐘則是被郭靜虧為薪水小偷，整趟旅程笑料百出，卻也是一趟難忘的旅遊回憶。

身為管家要親力親為的事情很多，不僅要打掃自己的房間，還要清洗屋頂、戶外拔雜草，其中最困難的就是擦屋頂燈罩，小鐘發現距離太高後竟推給鮪魚去做，還碎碎念笑說這次企劃除讓中年大叔淪落到資源回收站打工，還要趴在地上擦地和清洗廁所等工作，「如果我爸爸看到我這樣子應該會感動到哭。」因為他在家根本就不用自己做家事，說歸說，他這次發現了新專長，那就是洗屋頂，他自豪的說：「真是刷到發亮。」

有了第一次經驗，2人再度前往新竹五峰鄉的高山上，將要體驗高級露營區的代理管家，沒想到在氧氣濃度較低的高山上工作特別疲憊，還有許多在平地生活無法想像的水電問題，透過這次的管家體驗也讓2位了解到在山上的民宿很不容易，忙了兩天後他們接待了第2位客人「李佳穎」，同樣是野外達人的她，山上露營已是家常便飯，在李佳穎的眼中，2位代理管家能否合格呢？敬請鎖定三立都會台每周二晚間10點的《愛玩客歡迎光臨》。