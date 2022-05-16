桃園市大園區一名86歲的李姓老翁，15日下午獨自外出散步卻遲未返家，同住的女兒因居家檢疫無法外出尋人，於是向當地里長求助，里長得知後協助向警方報案，所幸沒多久警方就在埔心郵局附近發現迷路的老翁，將他平安護送返家。

大園警分局埔心派出所副所長李茂青、警員林立偉，15日14時許執行巡邏勤務時接獲報案，稱有一名老翁從家中偷跑出門，身穿灰衣黑褲且有失智情形，家屬非常擔心他的安危，請警方幫忙協尋。

副所長李茂青聽聞報案內容後，突然想起剛才巡邏經過埔心郵局附近時，有看到穿著類似的老翁，獨自站在路旁，於是趕緊前往查看，果然發現該名老翁仍在原地徘徊，員警見狀隨即上前關心。

老翁面對員警的關懷提問均無法回答，僅能勉強說出自己的名字，員警遂與報案人聯繫，確認該名老翁就是報案人的父親，於是將他護送返家。老翁女兒見到父親平安無事，終於鬆了一口氣，表示因為自己在居家檢疫期間，無法外出尋人，才會向里長及警方求助，非常感謝員警的熱心幫忙。