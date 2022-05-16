關西鎮5月底選舉人口餘數應不會被竹北市超越，現任縣議員羅仕琦將能獲國民黨提名。（羅浚濱攝）

竹北市人口突破20萬人，下屆縣議員選舉席次將從11席增為12席，並有3個婦女保障名額，若竹北選區人口餘數5月底超過關西鎮，將能再增1席成13席，根據竹縣4月份人口統計資料，竹北人口餘數還差關西746人，一般認為應該追不上，關西應能保有2席縣議員席次。

竹北市下屆縣議員從11席成12席，國民黨現任6位縣議員登記，將能順利獲得提名，地方政壇都很關切若增為13席，將牽涉各黨推派人選布局，據了解，民進黨應會提名3席。

關西鎮5月25日人口餘數若輸給竹北市，下屆縣議員將剩1席，國民黨現任縣議員徐瑜新和羅仕琦，將要用民調對決爭，按4月的人口餘數來看，2人應能獲得黨內提名。

擔任縣選委會總幹事的民政處長賴江海說，竹北市以往平均每月人口增加500人，關西鎮除了人口老化外，人口也持續外流，不少鎮民因工作關係，就近遷居到桃園市龍潭區，讓關西人口跌到3萬人以下， 地方政壇很關切下屆縣議員竹北是否會有13席，關西只剩1席。

賴江海指出，竹北市選區4月底人口扣除1337位原住民後有205135人，關西鎮扣540位原住民後為26775人，以每16282人選1席縣議員，竹北市是12.6席，關西是1.64席。

竹北還再增1席和關西的百分比只差0.04％，竹北選區人口餘數有9747人，關西為10493人，竹北還差關西746人，5月底要增加746人以上追上關西，應該是不太可能，竹北應還是選12席縣議員，關西維持2席。

地方認為，這2年疫情使國內原物料不斷上 漲，也促使竹北房價飆漲，很多想遷住到竹北的就業人口買不起房子，只能移居到房價較便宜的鄉鎮，竹北市人口成長速度不若以往，4月人口增長更不到200人，人口餘數應該追不上關西，各黨應會按步就班推派縣議員提名人選。