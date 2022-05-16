國立成功大學16日下午1點多宣布，從明天起至本學期結束，啟動遠距為主、實體報備的教學模式。鑑於台南市的疫情不如北部緊張，目前台南宣布全面停課的大專院校只有國立台南大學，在成大也宣布停課後，預計將有更多中南部大學跟進。

成大表示，因應疫情持續上升，根據中央流行疫情指揮中心估計，疫情高峰將出現於5月下旬，已進入「廣泛社區流行期」；同時，5月15日晚間，該校確認當日確診教師及學生人數多達29人，5月16日截至中午快篩或PCR陽性也多達10餘人，雖多數仍屬社團或校際比賽活動，但也有零星及原因不明的傳播鏈。

成大說，綜合上述原因，該校今天召開防疫小組會議後，決議從5月17日起至本學期結束，啟動遠距為主、實體報備的教學模式；全校教師同步公布執行全面線上教學的相關資訊，並於本周內公布期末線上評量方式；考量各實驗空間的人員密度有所差異，在指導教授的同意及環境安全無虞下，研究生應遵守防疫管理機制，始得進入實驗室從事必要的研究工作；全校同學於線上教學進行時間，務必減少非必要的群聚，包含社團及相關活動，並落實所有自我防疫衛生規範。

據了解，成大才剛宣布，自強校區從16日起停止實體課程2周，改採線上授課，其他校區仍維持實體課程，引發成大學生會不滿校方停課標準前後不一，昨天深夜發表聲明，要求校方信守承諾，不要一意孤行，應依先前的停課標準，只要修習任一自強校區課程的學生，其餘所有課程都改為線上授課。今天早上校方2度召開防疫會議後，決定全面停課。

成大副校長兼防疫長李俊璋指出，停實體課程最主要的原因是病例增加的速度太快，昨天單日新增24人，今天一早又有近20人確診，校方考量5月底疫情將邁向高峰，加上擔心如果只有部分校區停課，校內的社團活動仍繼續進行，疫情恐將快速散播，才決定全面改採線上教學。