車上物品散落一地。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

男大生倒地後，遭後方閃避不及的小貨車直接撞上

新北市新店區中正路耕莘醫院外，今（16）日中午12時多發生嚴重車禍，一名男大生騎車打工送便當到醫院，剛要離開，卻因煞車打滑自摔，被後方小貨車直接撞上。救護人員到場，男大生已經失去呼吸心跳，送醫急救仍不治身亡。肇因警方初判為小貨車未注意車前狀況，詳情仍待警方進一步調查釐清。

根據了解，該名男大生年約20歲左右，今天中午打工送便當到耕莘醫院，正要離開時，因為前方車輛緊急煞車，他也必須煞車躲閃，卻因天雨路滑，打滑自摔。

男大生倒地後，遭後方閃避不及的小貨車撞上，被右前輪直接輾過，頭部、胸部受到重傷。

從現場畫面可以看見，車上物品散落一地，事故現場更留下長長血跡，救護人員獲報後到場，發現男大生已經失去呼吸心跳，趕忙將其送往醫院急救，不幸的是最後仍於下午1點45分宣告不治。

事發後警方隨即展開調查，目前初步判定肇事原因為小貨車未注意車前狀況；據悉，小貨車駕駛酒測值為0，後續仍待警方進一步調查，釐清主因以及肇責歸屬。