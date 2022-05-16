總統蔡英文今（16日）在臉書分享外交部製作、台灣醫師杜繼誠在非洲行醫15年的影片，指出台灣對為世界醫療積極貢獻，不應被WHA排除在外，若加入定能為世界建立更強健的衛生體系，而該篇貼文一出後，也引發網友們正反討論聲浪。

蔡英文在臉書發文表示，近期面對疫情的變化，在大家的團結合作下，台灣進行了各項防疫策略的調整、防疫物資盤整及醫療量能整備，這幾年全球面對疫情挑戰，也更凸顯了，病毒是不分國界，健康防疫也不該有國界。

蔡英文表示，世界衛生大會(WHA)即將展開，她感謝友邦以及全球民主夥伴，這段時間紛紛用行動支持台灣的參與，台灣各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」，在台灣面對疫情挑戰之際，這股力挺浪潮更顯溫暖。

蔡英文指出，自從全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等醫療物資，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情挑戰，台灣也同樣獲得許多國家的奧援，得以撐過防疫的關鍵時刻，而透過外交部這部影片大家可看到，台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年，致力改善當地居民的健康，台灣醫療團隊的助產士訓練計畫，更大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。

蔡英文直言，「不論何時我們都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻」，她相信這就是WHO「Health for All」的具體展現，她也指出，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外，相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰，「我們會持續努力，為國際社會貢獻良善力量，也請大家一起分享這支影片，讓台灣的聲音被聽見」。

蔡英文的貼文也引起網友熱議，儘管許多支持她的網友留言表示「蔡英文總統加油」、「感謝指揮中心」、「讓我們台灣救世界」，但也有不少網友直批「請問總統，台灣嬰兒有照顧到嗎？這波疫情兒童已經丟掉好幾條人命」、「又官話又妳最愛的國際，台灣民眾才是最重要」、「醫療量能持續緊繃，防疫措施一直開放，這樣只會增加醫療負擔及家有幼兒民眾的壓力」，更有網友狠酸「元宇宙裡什麼都有」、「想加入WHA，想當美國總統，找華視就搞定」。