蔡亘晏主演的恐怖片《咒》名利雙收，票房口碑都有好表現。（北影提供）

《美國女孩》是今年台北電影獎入圍大贏家。（北影提供）

第24屆台北電影節16日公布雙競賽入圍名單，包含台北電影獎以及國際新導演競賽。台北電影獎由艾怡良、劉修甫擔任揭曉嘉賓，本屆共有268件作品報名，最後選出共計30部作品入圍（劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部），其中以《美國女孩》入圍12項最多，緊接是《月老》11項與《該死的阿修羅》9項入圍。

本屆演員獎項入圍名單陣容華麗，最佳男主角入圍者有《童話．世界》張孝全、《月老》柯震東、《修行》陳以文、《夢遊樂園》温昇豪、《不想一個人》范少勳；最佳女主角入圍者有《咒》蔡亘晏、《美國女孩》林嘉欣及方郁婷、《修行》陳湘琪、《童話．世界》江宜蓉；其中《美國女孩》方郁婷也同時入圍最佳新演員。

國際新導演競賽則由台北電影節主席易智言，宣布今年12部入選影片及精采預告，今年國際新導演競賽入選的兩部台灣代表，分別是李怡芳的《小藍》及阮鳳儀的《美國女孩》，皆為她們首部劇情長片作品。

《小藍》將在台北電影節世界首映，本片從情慾與身體反向探索女性自我認同，透過多面向的情慾描寫，直視女性逐漸擺脫依附男性評價的覺醒，新生代金獎女星王渝萱及脫口秀與影視雙棲演員許乃涵的角色都富有突破性。去年在台上映獲觀眾好評的《美國女孩》，取材自導演阮鳳儀自小赴美生活的個人經歷，細膩側寫游移台灣及美國兩地的文化衝擊與磨合。