中鋼(2002)六月份內銷鋼品盤價，月盤價平均調降2.1%，終結今年3月以來連3個月漲勢，期能減緩當前國際不利因素對國內鋼鐵產業的衝擊及預留未來成長動能。各項鋼品基價部份調幅，熱軋鋼捲(API)持平，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料、一般料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)每公噸調降新台幣500元，電鍍鋅鋼捲(抗指紋/建材)分別調降300、500元，熱浸鍍鋅鋼捲(電腦、家電、其他料)、電磁鋼捲 (中低規、高規)調降300元。

俄烏戰爭未止、大陸加嚴疫情封控，掀起全球經濟與實體商品市場波瀾。俄烏戰事持續延燒，能源及大宗物料成本劇烈震盪，大陸堅持清零政策導致國際供應鏈更為混亂，均加劇全球通膨壓力。美國聯準會(Fed)強勢升息、加速縮表以壓制40年來最嚴峻通膨，美元走勢強勁，亞洲及新興市場貨幣輪番重貶，國際貨幣基金組織(IMF)已下調今年全球經濟成長率至3.6%，較前次下修0.8個百分點。反觀國內疫情升溫之下出口動能依舊強勁，3月出口訂單連續25個月正成長，出口額創下歷年同期新高；4月製造業採購經理人指數(PMI)連續22個月擴張，製造業動能依舊持穩。行政院主計總處預估今年台灣經濟成長率達4.42%，相較其它國家表現亮眼，亦優於疫情爆發前的表現。

俄烏戰爭爆發後國際鋼鐵供應缺口瞬間形成，下游用鋼產業恐慌性追補庫存而拉動鋼價一波急漲，惟近期戰爭因素對市場影響逐趨淡化，歐美鋼市急速降溫；亞洲鋼市則受季節性因素影響，如回教國家齋戒月、東南亞與南亞雨季等，短期鋼鐵需求趨緩，加上大陸嚴厲封控措施造成鋼材物流受阻、供需兩弱之下，大陸流通行情及國際鋼價明顯向下修正，6月份大陸寶武鋼、鞍鋼及本鋼盤價每公噸分別調降0~200人民幣(約0~30美元)，另預測越南河靜FHS亦將順勢調降。盱衡各用鋼產業因不同競爭態勢仍有利好項目，歐盟對俄羅斯第六輪經濟制裁，於今年底前逐步停購俄羅斯原油，使國際原油價格居高不下，將有助於台灣API油管出口接單。

世界鋼鐵協會(worldsteel)2022年鋼鐵短期需求預測，雖由原先成長2.2%下修為0.4%達18.4億公噸，仍增長650萬噸；2023年則恢復2.2%成長(量增4100萬噸)。美國聯準會(Fed)與主要國家央行加大貨幣緊縮力道，加速全球金融去槓桿效應，未來須關注擴散至實體經濟的風險。短期內雖因國際政經動盪、通膨升息與季節性需求轉淡使全球鋼市面臨修正壓力，惟鋼鐵長期需求利好格局並未改變，後續待俄烏戰爭及大陸封控等負面因素消除後，接續疫後各大經濟體解封力拼經濟、戰後重建及各國基建計畫帶動剛性需求釋出，將有利下半年鋼市穩健發展。

中鋼審酌近期國際地緣政治風險帶來大宗原物料巨幅波動，及新冠疫情延燒致全球供應鏈受阻、物流成本上升，並考量為提升下游競爭力協助業者接單及新台幣貶值有利出口下，中鋼決議六月份盤價仍採「順勢、穩健」的一貫訂價原則，除部分鋼品視產業供需態勢維持平盤外，其餘則參考國際報價變化與下游供需予以合宜調降，中鋼六月份月盤價平均調降2.1%，期能減緩當前國際不利因素對國內鋼鐵產業的衝擊及預留未來成長動能。各項鋼品基價部份調幅，熱軋鋼捲(API)持平，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料、一般料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)每公噸調降500元新台幣，電鍍鋅鋼捲(抗指紋/建材)分別調降300、500元，熱浸鍍鋅鋼捲(電腦、家電、其他料)、電磁鋼捲 (中低規、高規)調降300元。