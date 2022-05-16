洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）成功擠進自責分率（ERA）排行榜了，16日洋基以5比1戰勝白襪，柯特斯8局僅失1分、無四死球的精采演出，讓他的自責分率降到1.35，同時投球局數達標，登上美聯ERA排行榜第1。太空人投手韋藍德（Justin Verlander）同日無失分戰勝國民，自責分率1.38位居美聯第2。

柯特斯說：「我賽前在牛棚練投，感覺我的速球和切球都很順，從第一球開始就感覺很棒。」此戰他投滿8局才用掉99球，白襪只從他手裡敲出3支安打，吞下7次三振。柯特斯幾乎不需要多餘的球，第3局下半他僅用10球三振3名白襪打者！該局唯有哈里森（Josh Harrison）在兩好球時把一顆切球打成界外，4球才被柯特斯解決。

第8局下，白襪恩格爾（Adam Engel）撈起一顆內角偏低的壞球，打成左外野平射炮，終於突破柯特斯的封鎖。柯特斯2018年初登板，直到去年才闖出名號，總教練稱讚他是當今最好的投手之一，基於名字的諧音，柯特斯綽號「惡毒的奈斯特（Nasty Nestor）」，這本來是形容他的滑球和切球都十足凶惡。

另一方面太空人以8比0完封國民，韋藍德5局無失分奪勝投，他用掉107球。全聯盟ERA排行榜暫居第1的是國聯馬林魚投手羅培茲（Pablo López），他43局只有5分責失，自責分率1.05。