中央流行疫情指揮中心今天宣布，65歲以上民眾，以及居家隔離、居家檢疫、自主防疫者自5月18日起啟動快篩陽即可開立輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid流程，上述四類族群只要持快篩陽性證明，經醫師實地或遠距診斷後，與病患達成共識即可通報確診，並開始服用Paxlovid。
中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，雖然過去幾天大家都在爭議，是不是快篩陽性就可以來確診，尤其各地方的快篩陽性與PCR結果相符度落差大，從百分之70至百分之90都有，擔憂用快篩陽來進行隔離，會出現行政處分過當的問題。
陳時中說，但快篩陽就給藥，不論是地方政府、指揮中心以及專家的看法都相當一致，過去擔憂的副作用問題，從這幾次的討論中都看得出藥物不良反應擔憂較小，是大家認同的安全藥物。
陳時中說，這次開放快篩陽視同確診，並未強制限制人身自由，因為快篩陽性個案，若不認為自己感染，可拒絕醫師判定確診，透過後續PCR結果來認定，若有用藥需求，則可依醫師專業判斷，在達成醫病共識的情況下認定確診，接著始可開立相關藥物。
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