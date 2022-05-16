大陸工信部、國家發改委等11個部門今（16日）聯合印發《關於開展「攜手行動」促進大中小企業融通創新的通知》（以下簡稱《通知》），內容提出到2025年，將推動形成協同、高效、融合、順暢的大中小企業融通創新生態，有力支撐產業鏈、供應鏈。

《通知》提出，到2025年，引導大企業透過生態構建、基地培育、內部孵化、賦能帶動、數據聯通等方式打造一批大中小企業融通典型模式；激發湧現一批協同配套能力突出的專精特新中小企業；透過政策引領、機制建設、平台打造，推動形成協同、高效、融合、順暢的大中小企業融通創新生態，有力支撐產業鏈、供應鏈，並補鏈、固鏈、強鏈。

《通知》還提出七大重點任務，即以創新為引領，打造大中小企業創新鏈；以提升韌性和競爭力為重點，鞏固大中小企業產業鏈；以市場為導向，延伸大中小企業供應鏈；以數字化為驅動，打通大中小企業數據鏈；以金融為紐帶，優化大中小企業資金鍊；以平台載體為支撐，拓展大中小企業服務鏈；以隊伍建設為抓手，提升大中小企業人才鏈。

大陸工信部中小企業局局長梁志峰表示，大企業在研發能力、市場份額、品牌價值等方面具有顯著優勢，中小企業在創新需求快速響應，產品快速迭代和低成本試錯等方面具有獨特的優勢，大中小企業融通創新是釋放大企業創新活力、激發中小企業創新潛力的催化劑，也是提升產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力的黏合劑。