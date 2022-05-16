海洋委員會2019年公告「海洋保育法草案」至今還卡在行政院，立法院內政委員會今（16日）排審立委管碧玲、賴瑞隆等提案「海洋保育法草案」，邀海洋委員會副主委蔡清標列席並備質詢。蔡清標表示，海委會所提版本在行政院審查中，與委員所提版架構相近，俟行政院審查完竣後送立法院審查。民進黨召委張宏陸最後裁示，待行政院版本送入立法院內，另定期審查。

民進黨立委羅美玲質詢時表示，內政部今年首次針對「整體海岸管理計畫」進行通盤檢討，預計將部分一級海岸保護區降為二級，包含宜蘭縣蘭陽溪口、桃園市觀新藻礁、客雅溪口及香山濕地、中部的中華白海豚棲息地，以及約30個水產繁殖保育區，引起環團反彈，質疑政府為未來的開發案開方便之門。

羅美玲說，政府調整保護區等級，對環保團體及社會大眾都投下震撼彈。政策調整的本意是為了讓管理更有彈性、更嚴格，但面對各界疑慮，請營建署、海保署及漁業署應該對外清楚說明、積極溝通。

國民黨立委李德維質詢時詢問「院版何時會送入立法院？」且院版與委員版所提最大差異在於海上警察執法人員，海上警察未來是歸於警政署還是海委會？蔡清標答詢說，去年就已經送至行政院，行政院已審查2次，由於條文很多，已經有18條審議完成，要視行政院的審查進度，會與行政院溝通。海上警察目前由海巡署負責。

蔡清標表示，「海洋保育法」制定有助於落實我國海洋環境之保護、確保海洋生物多樣性、促進海洋保護區之整合規畫與執行，海委員所提版本業於行政院審查中，該版本與委員們所提版本架構相近，將俟行政院審查完竣後送立法院審查。