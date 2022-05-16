天主教會台中教區攜手靜宜等單位到漁港關懷發送物資，以實際行動讓天主的愛與光，溫暖長期離鄉背井的漁工。(靜宜大學提供)

現場並進行義剪服務，讓外籍漁工擁有清新的儀容，並感受到台中教區志工的服務與溫暖。(靜宜大學提供)

外籍移工長期吃、住、工作都在船上，漁船內環境狹窄簡陋，生活品質不佳。(靜宜大學提供)

外籍漁工離鄉背井與大海搏鬥討生活！受限出海作業時間或經濟等因素，長期生活都在船上，加上漁船環境狹窄簡陋生活品質不佳；台中教區附設互愛物資銀行、靜宜大學等單位，特募集愛心物資送到梧棲漁港給外籍漁工，並提供義剪等服務，讓外籍漁工感受到濃郁的「台灣處處有溫暖」。

台中教區主教蘇耀文表示，外籍漁工是從事海洋漁業不可缺少的工作夥伴，但位處偏遠梧棲漁港的外籍漁工，長期吃、住、工作都在船上，漁船內環境狹窄簡陋，生活品質不佳；特到漁港關懷發送物資，以實際行動關懷長期離鄉背井的外籍漁工。

蘇耀文說，關懷漁工、發送物資的行動看似渺小，但從中能深刻感受到愛的關懷帶給漁工的安慰跟喜樂，藉由小小的服務，把天主的大愛傳播給他們。呼籲大家不僅是同島一命，更是地球生命共同體。「天主所愛的兒女、是天主所愛的共同體，應該一起努力彼此關懷。」

靜宜校長唐傳義特感謝離鄉背井的海員朋友，長年來對台灣漁業的貢獻，該校除支持教區持續協助募集物資，也願意提供法律服務等專業協助。印尼漁工拿到愛心物資既開心又驚喜；更拿出手機中的明星照片當範本，請設計師為他剪個新造型，他也感受到台中教區志工的服務與溫暖！

成立逾百年的教廷「促進整體人類發展部」海員宗會，長期關懷在海上工作的海員和漁工；遍及59個國家，334個港口。台灣天主教會在台北、台中、高雄等地設有海員宗會，就近於港口進行牧靈訪問及人道關懷。台中教區於2011年1月在台中港成立海星海員服務中心，展開對海員的牧靈計劃。