嘉義縣今公布404人確診，其中有症狀324人，無症狀78人，他縣市2人已轉出，實際人數402人，年齡介於3個月至96歲，10歲以下39人，70歲以上26人，累計全縣10歲以下染疫幼童439人，70歲以上有225人，衛生局指出，縣內醫療量能充分掌握並機動調度，目前都在可控範圍。

嘉義縣長翁章梁今在線上記者會指出，扣掉轉出人數，嘉縣今實際新增402人，有症狀324人，居家隔離777人，輕症居家照護2602人，另全縣6歲至11歲幼童疫苗接種5737人，接種率32.99％，為強化民眾防疫知識，也特別邀請大林慈濟醫院醫檢師謝易軒談防疫檢驗，呼籲有症狀要善用快篩，降低醫檢師的負荷。

衛生局長趙紋華表示，疫情升溫，許多熱區縣市確實因PCR量能不足而擔憂，嘉義縣衛生局每天監控疫情變化，穩定掌握醫療量能並機動調度，目前都在可控範圍，如有疫情波動，也會視情況啟動社區型篩檢站，民眾無須擔憂。