瑞安航空(Ryanair)周一表示，在截至3月底的12個月中，該公司虧損3.55億歐元(約3.69億美元)，該廉航公司也說，除了希望今年回復到合理獲利，無法精準地預測任何事情。

根據監管單位歐洲航空安全組織(Eurocontrol)的資料，瑞安的航班比其它任何歐洲航空公司都還多。瑞安計畫將今年客流量提高到1.65億人次，高於前一財年的9700萬人次，以及新冠疫情爆發前的1.49億人次。

不過執行長Michael O'Leary說，有鑑於新冠病毒對訂票的持續風險，提供合理的財測指引是不可能的，也不切實際的。執行長說，此次的復甦相當脆弱的。

儘管最近幾周的訂票情形有所改善，瑞安認為，由於需求仍受到抑制，夏季的票價仍低於疫情前的水準。

瑞安在截至3月底的全財年虧損3.55億歐元，低於預期的3.7億歐元虧損，也低於前一財年的10億歐元虧損。

瑞安股價在上周五收在13.62歐元，近3個月下跌了25%，主要是燃油成本上升，以及市場擔心通膨對歐洲需求的影響。