新竹市光復中學餐飲管理科5名高二學生參加全國高中餐旅群專題及創意製作競賽，以減少糖類攝取為出發點，想出以糙米糖漿取代糖、廢棄糙米粕取代麵粉，製作出健康兼具美味的無糖夾心餅乾，雖然在準備比賽期間，剛好遇到組員家中有人確診，同學仍齊心協力透過視訊準備、發表，最終在140組作品當中脫穎而出，得到專題組第1名。

全國高中餐旅群專題及創意製作競賽5月5日至7日在國立臺灣師範大學舉行決賽，新竹市光復中學餐飲管理科高二學生李旻臻、范采葳、洪振皓、徐芷婕及林暐倫等5人，以「麴心協力，創糙新滋味」為題，在140組作品中脫穎而出，獲得專題組第1名，這也是光復高中首度奪冠。

林暐倫同學表示，當初會想到這個題目，是想藉由「減糖」，讓食物兼顧美味與健康，將糙米經米麴發酵，製作成糙米糖漿，並將發酵過的廢棄糙米粕取代麵粉製作餅乾體，多次實驗後做出滿意的餅乾體和夾心餡，也一併達到全食零廢棄。

指導老師廖杏珠指出，5位同學幾乎都沒有參賽的經驗，年紀也比往年的選手小，卻有研究精神，跳脫框架探討各種題目，這次競賽奪冠，全校師生與有榮焉，相信這段經歷能讓孩子在學習上創造出更多的收穫。