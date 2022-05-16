俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛對俄國祭出核彈級制裁，當地通膨屢創新高，經濟前景明顯惡化，百姓生活苦不堪言，連帶使得今年2~4月偷竊案件激增，較去年同期大幅增加18%，根據統計，俄當地扒手最常偷的竟是糖果。

根據俄國媒體《生意人報》報導，統計從2月俄烏開戰以來，到4月的這幾個月期間，竊盜案與去年同期相比增加18%，而扒手最感興趣的商品是糖果，占入店行竊案的19%，再來則是香腸、酒跟起司，分別占13%~16%，咖啡和可可則占7%。

值得關注的是，俄國因經濟放緩，除了食品竊盜案激增外，其他生活物資像是體育用品、服裝、家居用品、香水、化妝品等的偷竊案同樣明顯增加；而贓物的平均價格今年達到1500盧布（折合約台幣700元），也比去年高出4分之1。

另根據俄國聯邦統計局（Rosstat）公布數據，俄4月通膨年增率高達17.83%，創下20年來新高紀錄。國際貨幣基金（IMF）預估，俄羅斯今年國內生產總值（GDP）將減少 8.5%，明年再縮減2.3%。