新埔鎮新寶觀光果園前路口，去年聖誕夜發生車禍，果園女主人張桂香是救護義消，與消防女婿柯政佑及救護人員合作無間為患者進行CPR，其夫邱仁烜得知新埔消防分隊2輛救護車只有1台有自動心肺復機後，16日捐贈百萬CPR機相挺。

邱仁烜擔任新埔義消及救護義消顧問近20年，但對救護勤務卻很陌生，直到去年聖誕夜自家果園路口發生車禍意外，親眼見到太太張桂香、消防女婿柯政佑及新埔分隊的同仁合作無間為患者進行CPR、給氧、電擊及建立人工呼吸道等急救處置，才知道什麼是真正的救護現場，及救護人員的專業。

返家後張桂香隨口提到新埔消防分隊只有一輛救護車配有自動心肺復甦機，第二輛救護車出勤都得徒手壓CPR。邱仁烜二話不說就表示「我捐！」張桂香以為丈夫開玩笑，告知一台機器幾近百萬，邱仁烜再次肯定說「捐！」

張桂香說，婆婆對這筆百萬捐贈全力支持，認為只要能力所及，幫助他人很好。張桂香並說，96年公公往生後，婆婆隔年就主動表示要加入救護義消顧問，原本張桂香婉拒，認為婆婆平日賣菜，每次只賣得2、300百元太辛苦，結果婆婆還是拿錢，堅決表示要和她一起做好事。

邱仁烜飲水思源，以父親和母親成立的「新寶觀光果園」的名義捐贈自動心肺復甦機，16日的捐贈典禮，新埔鎮長林保祿和縣議員陳新源也出席力挺，感謝邱仁烜一家人對新埔鎮的付出與回饋。

消防局長孫福佑表示，自動心肺復甦機是消防同仁在救護出勤搶救心肺功能停止患者的裝備，邱仁烜捐贈的是最新機型，未來將交由新埔分隊使用，持續守護新埔鎮民，讓善的循環延續。