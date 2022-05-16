台北地院吳佳樺法官先前判決小三免賠，引起社會譁然；而台北一名董姓男子怒控出軌且產子的妻子與小王，但挨告的兩人以吳法官判無罪引據的司法院釋字791號，主張憲法理應優先保障性自主權，卻吃了鱉，說詞不被承審法官採信，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

北市一名林姓女子丈夫外遇，向王姓小三提告求償，案經台北地院審理，法官吳佳樺認為，憲法優先保障人民的性自主權，於今年4月判其敗訴，此判決結果引起輿論譁然，更對司法界投下一顆震撼彈。

無獨有偶，判決書指出，北市的董姓男子主張於2009年間與妻子小花（化名）結婚，但小花於2018年間搬離住處兩人即再無行房，他發現小花的腹部自2021年間逐漸隆起，詢問之下僅得到「吃太多變胖」的回應，孰料，小花實際上是懷孕，於隔年順產下1女嬰，還將父不詳的小孩登記在他名下。

董男控訴，他後來才驚覺小花竟是在外有新歡，產下的小孩則是與小王的結晶，讓他相當崩潰，因此罹患焦慮症，且小花與小王的行為已嚴重侵害他的配偶權，遂向法院請求2人須連帶賠償150萬元。

對此，小花辯稱，她無業無財產，更無力負擔賠償金，小花與小王同樣舉證司法院釋字791號使通姦除罪化，憲法優先保障性自權，配偶間為獨立個體，不再因婚姻的忠誠義務，而支配他人的意志與性自主決定權利，認為董男的請求無據，理應駁回。

台北地院審結，法官認定小花的確產下與董男無親屬關係之1女嬰，而司法院釋字791號免除的為刑事通姦罪，並不適用民事案件，該解釋文也肯定我國婚姻制度有忠誠義務，不能僅以憲法優先保障性自主權為由，便隨意推導民法無配偶權，不採信其說詞。法官審酌後，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。