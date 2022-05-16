民進黨台中市年底選戰的「超級母雞」，立法院副院長蔡其昌與黨內獲提名的市議員，陸續展開台中市輔選、造勢的基層行程。（盧金足攝）

民進黨台中市年底選戰的「超級母雞」，立法院副院長蔡其昌與黨內獲提名的市議員，陸續展開台中市輔選、造勢的基層行程。（盧金足攝）

綠營台中市議員提名大致底定，但疫情升溫是否影響年底選情？民進黨台中市長提名參選人、立法院副院長蔡其昌16日表示，沒有疫情時，可以與比較不特定人群聚活動，疫情期間仍馬不停蹄解決問題，只要市民認為你是會做事，會解決問題的政治人物，認同你就會投給你，「我想這不就是選舉嗎？」

身為民進黨台中年底大選「超級母雞」，蔡其昌與黨內獲提名的市議員，陸續展開台中市基層行程，今日台中市大雨不斷，蔡其昌到霧 峰區74號匝道口前了解交通情況，也與中央、地方面對面會議，尋求解決塞車方案。

蔡其昌在會後受訪時，對媒體提問，目前中央與地方聯繫上是否有落差？他表示，「落差不至於，速度要快倒是真的」，市民朋友每天都要使用74號道路，市民塞車的苦楚希望相關單位重視，聯繫不會有問題，但是效率會有問題。

針對最近民進黨台中市議員提名人選出爐，但卻因疫情嚴峻，會不會影響「母雞帶小雞」的選舉節奏？

蔡其昌說，因為疫情發生，必須改變方式，沒有疫情的時候，可以做一些比較不特定人群聚的活動，現在疫情還未平穩，轉而關心民眾防疫工作需要，或醫護人員面臨的困難，很多家長擔心孩子考試問題、受教權的問題。

「民代就是人民現在需要什麼、關心什麼，在乎什麼，我們就做什麼！」蔡其昌強調，他覺得做一個民意代表也好，選舉也好，其實就是讓民眾覺得你關心，獲認同你很會做事，幫大家解決問題，所以這疫情期間，他還是馬不停蹄的服務。

蔡其昌說，他擔任副院長一職，對台中市的事情，只要中央可以幫忙協助解決的事情，一定會強力監督建議與爭取，市民關心的交通、道路、農業、經濟、教育等，全力解決台中市的問題。

年底選舉將近，疫情是否會對選情造成衝擊 ？他強調，「只要市民認為你是一個會做事，會解決問題的政治人物，那我想這不就是選舉嗎？市民認同你就會投給你的」。