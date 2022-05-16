【愛傳媒特約記者吳思賢報導】疫情持續升溫，全台灣現在人氣最高的，就是醫院跟藥局，讓醫護人員增加了許多的負擔，甚至連看診的醫生也傳出臨時被通知確診，必須立即更換看診醫生，讓醫護人員更加忙碌而且累翻。

有民眾表示發現許多看診亂象，包括等候看診時口罩沒戴好、開擴音講電話，而且常常為了小事而吵架、爭論，實際上也沒有按防疫規定入坐，讓傳染的風險大大增加。

這位民眾說，，5月16日上午到輔仁大學附設醫院看診，當天看診的醫生臨時接到確診通知而停診，病患必須更換醫師，由於許多病患是到了現場才知道，有不少人抱怨。

輔大醫院立即安排其他看診醫師協助，現場護士也不斷地說明情況，但是還是有看診民眾表達不滿，遇到年紀大的比較固執的根本講不聽。現場醫護人員重複不斷地做同樣的說明，對不同人一再宣導，真的非常辛苦。

在現場目睹的民眾說，醫護人員解釋很多次，都很有耐心，但是有病患的家屬直接發飆。病患抱怨為什麼要等那麼久，護理人員說是因為有醫生確診，臨時支援的醫生原本約診的病患也要看，所以會等比較久。儘管有說明，病患還是持續抱怨。

因為疫情的影響，許多醫院都有醫生因為被框列而必須立即配合停診，醫護人員除了要隨時打電話通知更改門診，還要確定病患有收到通知，並且協助改下一次的門診時間，工作量超過平常許多倍。

目睹亂象的民眾提醒，雖然疫情造成大家的不便，但是醫護人員其實也很辛苦，請大家可以相互體諒，不要動輒把怒氣發在醫護人員身上，來看診時也要遵守防疫規定，盡量不要交談、而且要保持距離，以免讓醫院變成傳染疫情的危險場所。