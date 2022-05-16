許傑輝（右）與《E!Studio藝鏡到底》主持人鄭偉柏分享人生的每段經歷。（MOMO TV提供）

以模仿出名許傑輝，經歷過演員、主持人、編導及各種職業，如今升格成為導演，拍攝劇情短片《88海水浴場》並入圍「2020日本東京國際短片影展」，近日他接受MOMOTV《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪，暢談人生不同階段「找頭路」歷程，並分享首次執導劇情短片心得，而多年累積好人緣，找來玖壹壹春風脫衣力挺。

在演藝圈經歷豐富的許傑輝，從戲劇、模仿、主持到編導都有所涉獵。入行前，不管是咖啡廳服務生、辜公館管家到總統府傳令兵，他抓緊每個機會表現，讓職涯之路越走越寬廣。談起斜槓人生的起點，坦承國三時，因零用錢不夠向母親反應，母親一句「愛錢自己不會出去賺」，成為他求職之路。

退伍後，許傑輝抱著對表演的憧憬踏入演藝圈，從製作助理做起，之後陸續接了服裝助理、化妝助理，許傑輝分享幫顧寶明大哥黏鬍子時，發現有黏太久而起疹子的情況，他會先表達關心，其次再說明解決方法，「其實這個就是溝通跟表達。」說到成為導演的契機，他表示在演戲時，即使是小角色，自己都會認真準備好，但在跟導演溝通的過程中，因不算大牌、不是男主角，在人言微輕的情況下，導演曾生氣嗆他：「你不要跟我講那麼多，等你以後當導演再來講。」也因這句話，下定決心努力當上導演。

他首次執導的劇情短片《88海水浴場》，故事靈感源於真實生活的經驗，許傑輝分享一次買家具的過程中，送貨大哥詢問可不可以一起合照，本來以為是要跟大哥拍，原來是在外面幫爸爸顧車的兒子的願望，感受到爸爸做那麼多都是為了兒子，許傑輝進而把這個故事發想成短片。他說，大人常常會隨口答應小孩事情，但卻沒做到，希望透過這個短片，提醒父母如果答應孩子的事沒做到，應該要誠懇地說明、道歉，或是做出彌補。

許傑輝表示因為劇本夠吸引人，原本有幾位影帝願意接演，但為追求新鮮感，他突然想到「玖壹壹」春風出演單親爸爸的角色，即使旁人勸說導演和主要演員都是新人太冒險，他仍然不死心找春風聊聊，結果愛小孩的春風一進來就堅定表示願意此角色，但也提出不會背台詞的難處，許傑輝則回應：「放心，這裡面沒有什麼台詞。」

許傑輝分享春風第一次定裝時，在飾演兒子的小孩演員前衣服一脫，小孩看到刺青怕到差點哭出來，春風則利用一起打電動的招數，拉近彼此的距離，最後兩人還一起出去打球、玩蛇板，一點一滴培養出真實的感情。

由於疫情的關係哪裡都不能去，許傑輝待在家報名各處影展，初試啼聲即入圍「2020日本東京國際短片影展」，該影展為美國奧斯卡金像獎官方所認可的亞洲最大規模國際短片電影節，可見影片內容備受肯定。許傑輝分享歷經入圍及摃龜的過程中，不免產生得失心，但累積到後來就釋懷了，許傑輝在臉書看到Lulu摃龜6次的抱怨，自嘲表示；「我還摃龜18次咧！」而當人在低潮時，幸運之神也會來，有日本片商就一次購買3年的播放權，不但創下台灣第一次，也打破短片很難賣的既定印象，他期許透過這次經驗帶給同行鼓勵。《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪電視版於5／17（二）、5／18（三）22：30 MOMOTV 75頻道播出，網路版上下集於5／28（六）、5／29（日）20：00《E!Studio藝鏡到底》YT頻道上架。