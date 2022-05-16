金門縣府主導開發的首件公辦都更案─「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」，首次招商因營建工資及原物料上漲，加上疫情持續嚴峻，導致無人投標的結果。縣府今再辦理第2次公告招商，受理申請至2022年6月30日17時止，歡迎廠商踴躍投標。

縣府財政處表示，金門首件公辦都更案的基地坐落於金城鎮發展較早之地區，建築物因年代久遠，屋齡老舊，其中西南門里辦公室更因內部建築斑駁，水泥剝落，鋼筋外露而不堪使用，已有傾頹或朽壞之虞，且更新地區內建物鄰棟間隔不足，部分建物又位於計畫道路用地，妨害公共交通或公共安全，縣長楊鎮浯上任後即指示在解決建物老舊問題，並兼顧城區土地活化更新的原則下，積極改善本案居住環境，並帶動商業發展，提供公益設施以提升居民生活環境品質，作為本縣推動都市更新的示範。

財政處說明，本案位於金城鎮民權路88巷以東、民權路以北、光前路以西，招商面積為1294.25平方公尺，土地使用分區為第二種商業區及第二種住宅區，附近有學校、政府機關、體育場、市場等，屬城鎮核心區域，生活機能良好。

該案第一次招商因營建工資及原物料上漲，加上疫情持續嚴峻，致無人參加投標，結果導致流標。縣府此次調整共負比及修改招商評選文件，招商說明會訂於6月10日10時整在本府第三會議室辦理，相關公告資訊，歡迎有意願參與之投資人可至金門縣政府財政處網站及內政部營建署都市更新平台下載參閱。