全國技能競賽南區賽，樹德家商奪1金2銀1銅。(校方提供)

全國技能競賽南區賽，樹德家商奪1金2銀1銅。(校方提供)

第52屆全國技能競賽南區分賽成績揭曉，樹德家商獲美容職類青年組第1、2、3、5名；美髮職類青年組第4名，美髮職類青少年組第2、4名；平面設計職類青年組第5名及佳作，總計有8位學生晉級全國決賽，是南區最大贏家。

青少年組美髮第2名的王家茜現就讀民族國中，因參加樹德家商國中技藝班被發掘。她說分區賽獲獎是對自己努力練習的肯定，專業技能從生澀到熟練，能有好成績要感謝指導老師與父母在訓練期間的陪伴與支持，她會更努力學習。

美容職類青年組第1名林廷襄是高二生，國中階段因成績不佳一度陷入迷茫，後來選讀樹德家商美容科，每天認真學習專業技能，累積自己的實力，經過這次比賽更明白原來成績不如人的她，也可以在專業領域中發光發熱。

今年高二的農沛穎和洪劭瑀第1次參賽就獲得平面設計職類第5名及佳作。回顧訓練期間，每天各項基本描繪能力、設計軟體練習等，甚至畫到懷疑人生，但在指導老師與科內師長的魔鬼訓練下，卻也激發潛能，創作出好作品。