世界衛生大會(WHA)即將舉行，台灣至今未獲邀出席，蔡英文總統今天秀出外交部的宣傳影片，強調不論何時，我們都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻。台灣不應該被排除在WHA之外，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。

蔡英文今天在臉書貼出外交部宣傳台灣在防疫和醫療上協助各國的影片表示，這陣子，面對疫情的變化，在大家的團結合作下，台灣進行了各項防疫策略的調整、防疫物資盤整及醫療量能整備。這幾年全球面對疫情挑戰，也更凸顯了，病毒是不分國界，健康防疫也不該有國界。

世界衛生大會(WHA)即將展開，她感謝友邦以及全球民主夥伴，這段時間以來，紛紛用行動支持台灣的參與，我們的各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help and Taiwan is Helping!」

蔡英文表示，在台灣面對疫情挑戰之際，這股力挺浪潮更顯溫暖。自從全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援，讓我們撐過防疫的關鍵時刻。

她說，透過外交部這支影片，我們也看到，台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年，致力改善當地居民的健康；台灣醫療團隊的助產士訓練計畫，更大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。不論何時，我們都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻。她相信，這就是WHO「Health for All」的具體展現。

蔡英文強調，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。政府會持續努力，為國際社會貢獻良善力量，也呼籲民眾一起分享這支影片，讓台灣的聲音被聽見。