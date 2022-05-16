中重症增148例 20多歲男7天歿、40多歲男發病1天亡

指揮中心宣布今天新增148例中重症，為中症126例、重症22例，還有8例中症轉重症，以及新增29人死亡，其中16人未打疫苗，年紀最小的為20多歲男，有慢性神經肌肉系統疾病，長期接受呼吸器，未接種疫苗，7日發病，因新冠併發呼吸衰竭，未實施CPR，13日死亡。以及40多歲男，未接種疫苗，有糖尿病，11日發病當天就新冠肺炎併發敗血性休克、酮酸中毒，隔天死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的29例死亡中，只有1位沒有癌症或慢性病史，16人未打疫苗，17人超過80歲，年紀最大100多歲，年紀最小為20多歲男。該年紀最小為20多歲男沒接種過疫苗， 有神經肌肉系統疾病，長期使用呼吸器，死於新冠肺炎併呼吸衰竭，7日發病，13日死亡。

羅一鈞表示，死亡案例中次年輕的是40多歲男，一樣未打疫苗，有糖尿病，新冠肺炎併發敗血性休克，糖尿病酮酸中毒過世，11日發病，12日死亡。