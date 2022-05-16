根據TrendForce數據顯示，2022年第一季新能源汽車(包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車)銷售總量為200.4萬輛，年成長80%。其中純電動車(BEV)的成長力道最強，銷量高達150.8萬輛；插電混合式電動車(PHEV)則為49.3萬輛。新能源車的成長實屬不易，因全球車市銷量(不分動力別)第一季因受到晶片短缺、俄烏戰爭、大陸封控防疫等因素影響而年減7%。今年新能源車銷量估仍會成長，但未來成長力道存在三大變數。

純電動車品牌方面，特斯拉(Tesla)第一季度的銷量超越31萬輛，市占率20.5%穩居首位。大陸車廠比亞迪以14.3萬輛排名第二，市占率9.5%，比亞迪在4月份時宣布停止生產燃油車，全面轉型為新能源車廠，其純電動車在第一季的銷售較去年同期大漲271%。而隸屬上汽通用集團的五菱，從2020年上市五菱宏光MINI以來，季度排名一直位在第二名，但今年第一季下降至第三名，分析其主要原因在於過去一年有多款同樣以微型、低價為定位的車款上市，如奇瑞小螞蟻、長安奔奔等，在同質性產品增加的情況下，銷售競爭使成長力道受阻。

插電混合式電動車方面，比亞迪再次改寫自己創下的單季銷售紀錄，第一季銷量達14.2萬輛，市占率高達28.8%，在市場上PHEV車款逐漸增加的情況下，要創下高市占率的難度相對提高許多。值得注意的是，歐洲市場第一季的PHEV銷售量相較於去年同期，以及2021年第四季皆呈現雙降，進而影響部分歐系品牌的成績。

TrendForce預期多數車廠會採「電動車」優先生產的策略，因此預期2022年新能源車銷量仍會成長，但車廠在今年將承受更大的成本壓力，尤其俄烏戰爭讓動力電池成本大增，使得車廠紛紛調漲售價，加上部分國家如大陸的購車補貼將退場，這讓過去支持新能源車高速成長的低價微型車處境困難，而包括全球性通膨等因素皆成為未來新能源車成長力道的變數。