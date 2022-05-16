詹雯婷日前拍攝〈煮沙〉MV。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）在新歌〈煮沙〉裡具現心中的江湖，既是「新龍門客棧」裡冷眼看盡悲歡離合的金鑲玉，亦是為了所愛陷入流沙中的邱莫言。MV將歌詞的意境更加延續，為營造荒蕪沙漠，整整運了兩卡車的沙放置於攝影棚中，並打造了六角玻璃屋，加上宛如束縛著Faye的繭，Faye與女主角運用優美的手指漫舞幻化為語言互相傾訴、對話，MV中的小怪獸們則代表著Faye心中的狂想，也是支撐她生存的動力。

Faye以劇場式的張力來演繹，在荒蕪之中拉扯、等待、堅定、執著。一幕Faye躺著落淚的畫面，是她在拍攝MV時真實地感受到「這是我值得燃燒生命來做的事」，而流下的淚珠。導演還請來「特別來賓」狐獴，這是Faye第一次跟狐獴「合作」共演，驚喜地發現狐獴在沙漠中熱切地掏沙、挖洞的動作，彷彿執著地尋找著什麼，恰巧呼應了歌曲所述的那股淒絕與浪漫。

〈煮沙〉歌詞道出歲月流轉，面對人生中緣分不斷變遷之感慨，既使知道沒有什麼是永恆的，但心中仍保有天真的期望等待著。它是Faye心中的「新龍門客棧」，也是她所認知的江湖，Faye說：「從文字到音樂到畫面，就像一塊塊拼圖，堆砌出更廣大的版圖，我無法操控這個緣份及狂想，只能順從著它要帶我去的地方。」看完MV後，作詞人李格弟驚嘆地對Faye說：「你們傾盡全力，就是在煮沙呀。」MV已於詹雯婷YouTube頻道上線。