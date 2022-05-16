「520，我們結婚吧！」5月20日當天到高雄各戶政事務所辦理結婚登記，即可獲得民政局文創設計「瓶中情 一生愛」結婚祝福禮1份，數量有限，新人們千萬別錯過！

COVID-19新冠肺炎肆虐全球，生活中充斥著焦慮與不安。愛在疫情蔓延時，二年來相愛中的戀人已深深體會相互照顧、互相扶持的重要，更加珍愛對方，攜手相伴、結婚要及時的意念悄然萌生!高雄市戶政事務所為提供新人溫馨安全洽公環境，健全各項防疫整備工作，服務櫃台架設隔板、每小時加強各項環境清消，並採預約分流方式提供新人辦理結婚登記。疫情關不住愛情，愛情沖散了疫情，520結婚登記新誓約：我愛你健康，我要你幸福!

2022年5月20日這個浪漫且具有紀念意義的日子，為了祝福愛戀中的情侶在這疫情嚴峻時刻，堅定彼此心意，相互守護，共組家庭，高雄市特別準備結婚祝福禮致贈結婚新人，只要520當天到本市各戶政事務所辦理結緍登記的新人，就可獲得限量版文創設計「瓶中情 一生愛」結婚賀禮1份，讓相愛的兩人在人生最重要的時刻，一起寫下彼此的誓言，放入印有高雄幸福意象字樣的永生花玻璃瓶中，宛如瓶中信美麗的傳說，傳遞對彼此愛的寄語，深刻表達愛情的雋永與真諦，如永生花一般永不凋零。