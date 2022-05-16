今年4月底面臨隊職員確診新冠肺炎考驗的味全龍隊，已經從5月11日起恢復例行賽賽事，多位二軍球員遞補加入一軍賽事救火，導致二軍正規出賽人力不足，本周起龍隊球員已經陸續解除隔離，於自主健康管理期間可全程配戴口罩參賽，但球團評估後擔心影響球員身心健康、無法達到比賽成效，和聯盟討論後決定5月17日和19日2場二軍賽事停賽，補賽日期待開會討論。

國內新冠肺炎確診人數從今年4月29日起每天都是5位數確診人數，目前也連5天每天都是6萬多人確診新冠，體育賽事也受到影響，包括中職、PLG及T1職籃、SBL與WSBL、全大運都傳出確診病例，味全龍則是中職首支有球員新冠陽性的球隊，也因此面臨賽事停賽。

所幸確診球員都平安無事，中職聯盟今天（16日）表示，近期受新冠肺炎疫情影響停賽的味全龍隊，5月11日起已正式恢復例行賽賽事，但因多位二軍球員遞補加入一軍賽事，導致龍隊上周二軍人力不足負荷比賽，賽事被迫停賽。

而本周起味全龍隊球員陸續解除隔離，球員在自主健康管理期間雖可全程配戴口罩參與比賽，但經過球隊評估，其中有多位投手與捕手、在下午的比賽全程配戴口罩恐將影響球員身心健康，反而無法達到比賽成效，聯盟經考量比賽品質與球員健康，決議5月17日和19日兩場味全二軍賽事停賽，相關補賽事宜，再開會討論並另行公告。